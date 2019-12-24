Камеры в раздевалках: спортклуб Киева сделал официальное заявление о провокациях ГБР и политиков

Столичный клуб здоровых удовольствий "5 элемент" обвинил Государственное бюро расследований в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения камерах, которые могли навредить конфиденциальности клиентов.

В клубе объяснили, что 21 декабря пресс-служба ГБР сообщила о том, что на его территории якобы есть такие устройства и установлены они в системе вентиляции и сигнализации. Заведение официально опровергло эту информацию на своем сайте.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", – говорится в заявлении.

Заведение опровергло обвинения ГБР Facebook "5 элемент - клуб здоровых удовольствий"

Представители "5 элемента" акцентировали внимание на масштабных подтасовках фактов и манипуляциях информации в СМИ касаемо этой ситуации. Они отметили, что заведение всегда работало в рамках правового поля, а также оказывало полное содействие правоохранительным органам.

"Мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков", – говорится в сообщении.

При этом в клубе отметили, что главной ценностью его в течение многих лет работы является "несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни", поскольку он слишком дорожит доверием клиентов и своей репутацией.

"Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", – подытожили представители "5 элемента".

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР арестовало шесть элитных автомобилей бывшего депутата ВРУ Максима Микитася. В список попала и последняя из его покупок – Lamborghini Urus за 700 000 долларов.

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