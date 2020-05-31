Каким Киев видит партия Тимошенко? Презентация Виталия Нестора онлайн

31 мая 2020 года , ко Дню города, состоялась онлайн-презентация Новой стратегии Киева.

Как заявил председатель столичного отделения "Батьківщини" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

"Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом", – отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО "Батькивщина".

Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работы над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

Посмотреть презентацию "Новой стратегии Киева" можно онлайн:

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