Из метро Киева исчезнут жетоны и бесконтактные карты: как теперь будем платить

Не успели киевляне свыкнуться с мыслью об исчезновении жетонов для оплаты проезда в метро, как Киевский метрополитен преподнес еще один сюрприз для пользователей подземки – вслед за жетонами из оборота выведут и зеленые карты метро.

Как в скором времени жители и гости столицы будут платить за проезд – читайте в материале OBOZREVATEL.

Жетоны уйдут в историю, а с ними и бесконтактная карта

С 31 октября 2019 года Киевский метрополитен полностью выводит жетоны из оборота. Объявления о грядущих изменениях висят на всех станциях метро. Таким образом подземка намекает на то, что с 1 ноября метрополитен переходит на полностью автоматизированную систему оплаты проезда.

Жетоны

Однако следующей неожиданностью для киевлян и гостей столицы стал тот факт, что вслед за жетонами исчезнут и так называемые зеленые карты метро. Точной даты не называют, но карты уже перестали продавать на станции метро "Теремки".

"В перспективе, по решению города, должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на "Теремках" так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно", – сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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Как известно, еще с 2017 года полностью жетоны убрали со станции метро "Кловская", вместо них пассажирам предложили покупать разовый билет с QR-кодом, либо же пользоваться бесконтактными карточками.

Со средины июля 2019 года от продажи жетонов отказались в отдельных вестибюлях станций метро "Нивки", "Ипподром", "Теремки" и "Позняки", а с 24 августа их перестанут выдавать на станциях "Днепр" и "Красный хутор". С июня в вестибюлях метро также перестали работать автоматы по продаже жетонов.

Как будем платить

После отмены жетонов и бесконтактных карт в столичном метрополитене предлагают воспользоваться такими видами оплаты проезда:

бесконтактная банковская карта, либо же через мобильный телефон с поддержкой Apple Pay или Google Pay;

е-билет и "Карта киевлянина";

одноразовый билет с QR-кодом.

С первым вариантом пользователи метро уже хорошо знакомы. На каждой станции стоят желтые турникеты, через которые можно провести оплату благодаря банковской карте с функцией Pay Pass.

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Второй вариант сейчас на этапе тестирования, но им уже довольно активно пользуются как в подземном, так и в наземных видах транспорта.

Е-билет или Kyiv Smart Card в метро действует по аналогии с бесконтактными зелеными картами. Купить его можно в вестибюлях станций метро "Крещатик", "Театральная", "Майдан Незалежности", "Акедеммистечко", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". Кроме этого, обзавестись картой можно в "Т-Кіосках" и автоматах по продаже электронных билетов. Они установлены на всех станция метро, но первые подключили пока только на "Крещатике" и "Академгородке". Стоимость карты – 50 гривень.

Автомат по продаже е-билетов Фото: Юрий Назаров

Купив транспортную карточку, пассажир должен будет зарегистрировать ее на сайте в личном кабинете, где можно отслеживать все проведенные операции с картой, а также пополнять на ней счет.

Кроме того, пополнить карту можно и в других местах:

в кассах метрополитена;

в автоматах по продаже электронных билетов;

в мобильном приложении KyivSmartCity;

KyivPayBot в Телеграм и Facebook;

KyivMetroBot в Телеграм и Facebook;

в боксах самообслуживания Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click;

в киосках "Преса", "ТурІнфо", "Т-Кіосках";

в платежных системах Іpay, Portmone, EasyPay, Приват24;

В случае с метро на пополнение е-билета действует та же система скидок, что и с пополнением бесконтактной зеленой карты. То есть, пополнив Kyiv Smart Card на 50 поездок, каждая вам обойдется в 6,50 гривень, вместо стандартных 8.

Как и карта метро, е-билет просто прикладывается к турникету с обозначающей синей наклейкой Kyiv Smart Card. В ближайшем будущем все турникеты будут переведены на считывание Smart-карты.

"Карта киевлянина" рассчитана на льготную группу пассажиров, оформить ее можно в любом отделении "Ощадбанка", а действует она по принципу е-билета. Пополнять муниципальную карту не нужно, количество льготных поездок в течении года – неограничено.

Одноразовый билет с QR-кодом можно будет купить в кассах метрополитена или в автоматах по продаже электронных билетов.

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