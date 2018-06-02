Гробы и "груз 200": киевляне вышли на протест под посольство РФ

В Киеве около посольства России 2 мая люди собрались на акцию против агрессии РФ в Украине.

Участники прикрепили к воротами картонные гробы с надписью "Груз 200. ЧВК "Вагнера", над которыми повесили фотографии наемников, погибших в Сирии и на Донбассе. Всю композицию завершает надпись "ИхТамНет". Соответствующее видео опубликовал в Twitter участник мероприятия Вася Барабаненко.

По данным Укринформ, организовали акцию протеста "Молодые патриоты Украины". Митинг под зданием российского посольства проходил мирно. Его участники призвали президента РФ Владимира Путина прекратить отправлять своих солдат на смерть.

"Здесь их ждет только смерть, потому что наши солдаты тут защищают нашу Родину", – сказал в громкоговоритель участник митинга.

Акцию приурочили к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России с 14 июня.

Акция под посольством РФ в Киеве

Акция под посольством РФ в Киеве

Акция под посольством РФ в Киеве

Акция под посольством РФ в Киеве

Акция под посольством РФ в Киеве

Акция под посольством РФ в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая по всему миру люди вышли на массовую акцию в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.