Циничная афера: в скандальное "дело Фукса" вошел еще один "игрок"

Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение приостановить рассмотрение апелляционного производства по заявлению КП "Киевский метрополитен" в связи с тем, что в дело вступил новый "игрок".

Что происходит со скандальным делом о грабеже киевского метро – в публикации OBOZREVATEL.

17 декабря состоялось судебное заседание по взаимоотношениям КП "Киевский метрополитен" и ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания", в результате которых подземка оказалась в колоссальных долгах. Из бюджета уходят суммы со многими нулями, метро Киева уже оказывалоось на грани остановки и была повышена стоимость проезда. Сама возможность остановки столичного метро, как понимаете, это уже ЧП.

Метро Киева

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об открытии апелляционного производства по заявлению КП "Киевский метрополитен".

Коммунальное предприятие настаивало на пересмотре по нововыявленным обстоятельствам постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда по иску "Австро-Венгерской Лизинговой компании" (ранее – Укррослизинг").

17 декабря суд принял четыре решения. Одно из них – приостановить рассмотрение апелляционного производства. Однако "зрады" тут нет.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник юридического отдела КП "Киевский метрополитен" Владимир Бабенко, приостановлено рассмотрение по заявлению КП поскольку в деле появилась еще одна сторона –- Государственная казначейская служба с жалобой на решения судов, касающиеся заключенного мирового соглашения между метрополитеном и "Австро-Венгерской лизинговой компанией".

Именно это соглашение, по сути, и легализовало циничную аферу, выгодополучателем которой стал российско-украинский олигарх Павел Фукс.

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен. Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Однако недавно правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств. Также он запретил киевскому метрополитену перечислять "задолженность".

Основанием стало то, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу: в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислил компании Фукса более трехсот миллионов гривен.

Павел Фукс Коллаж

При этом сумма средств, которые подлежат дальнейшему взысканию с киевской подземки, составляет более 600 миллионов грн.

Решение суда от 17 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL:

арест счетов больно ударил по выгодополучателям аферы . Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") пожаловался Зеленскому на судей.

После этого судьи массово начали брать самоотвод.

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