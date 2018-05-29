Горит остров: в Киеве вспыхнул мощный пожар. Видеофакт

В Киеве 29 мая на Трухановом острове произошел пожар.

Видео, на котором зафиксировано возгорание, опубликовала на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра "КП в Украине" Татьяна Данилова (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы).

В комментарии для OBOZREVATEL в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве подтвердили, что на Трухановом острове начался пожар.

Как установили спасатели на месте ЧП, возгорание произошло на территории одной из спортивных баз, в 2-этажном деревянном нежилом здании. В результате пожара никто не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, в Херсонской области вспыхнул мощный пожар в лесу.