Гарь и вонь: Киев окутал жуткий дым, провоцирующий болезни

В ночь на 10 сентября Дарницкий район Киева окутали дым и гарь, затянув небо смогом.

Об этом в Facebook сообщил житель столицы, который опубликовал замеры уровня выброса вредных частиц в воздух.

"Снова всю ночь гарь, дым, вонь по всему Дарницкому району. Два пика – в 0:30 и 5:30. Впервые после установки датчика на Ревуцкого 35 вижу повышение по PM1", – говорится в сообщении.

Поясним, что PM1 – частицы размером меньше 1 мкм. Примеры: пыль, частицы, образующиеся при сгорании, бактерии и вирусы.

По данным ВОЗ частицы PM1 – самые мелкие и наиболее опасные. Они пагубно влияют на здоровье, проникая в легкие, вызывая респираторные и сердечно-сосудистые осложнения и заболевания.

В худшем случае, частицы PM1 могут стать причиной таких смертельных болезней, как сердечный приступ, рак легких, деменция, эмфизема, водянка и других серьезных заболеваний, ведущих к преждевременной смерти.

Смог в Киеве Facebook

Смог в Киеве Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Замеры загрязнения в воздухе Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября под Киевом вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

В ГСЧС сообщили, что вблизи Триполья на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

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