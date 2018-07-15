"Это прекрасно!" Предприимчивая бабушка из Киева развеселила сеть

В сети опубликовали фото пенсионерки, которая в Киеве на Березняках торговала сливами с внедорожника Range Rover Evoque стоимостью от 1,5 млн гривен.

Соответствующий снимок обнародовал пользователь Станислав Хухаев в Facebook-группе "Наш дім - Березняки".

"Все что вам нужно знать о доходах со стихийной торговли. Пока вы шокированы повышением цен на проезд в общественном транспорте, бабушка торгует сливами прямо с борта своего Range Rover Evoque на территории "Комфорт Таун", - написано в посте.

Фото Станислава Хухаева

"Какое страшное обнищание!" "Арендовала вместо зонта", "Это прекрасно", "Не вижу ничего плохого. Сынок или внучок привёз маму или бабушку продать своё выращенное. Что бы не было скучно пенсионерке", "Дешевле Range Rover Evoque в аренду взять, чем за место на базаре платить", "Предлагаю всем дружно начать торговать сливами, это точно джекпот", - делятся мыслями пользователи в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на киевском пляже бабушки с палкой атаковали девушек.