"Эта с*ка издевается!" Выяснились подробности о скандальной учительнице под Киевом

Учительницу физики из школы №9 в городе Васильков Киевской области, которая прямо на уроке обматерила своего ученика, зовут Людмила Новоселова.

Как написала жительница Василькова Виктория Гедзь на сайте "Щит и меч", учительница разозлилась на ученика 7-б класса Виктора Юрова. При этом оказалось, что другие родители тоже знали о методах "воспитания" Новоселовой. И даже требовали ее увольнения, но тогда руководство школы оставило ее работать.

"Эта тварь неоднократно унижала моего ребенка и протягивала руки на что я сразу отреагировала. Написала жалобу директору, которая в свою очередь пообещала ее уволить,но как видите эта сука работает и продолжает дальше издеваться над детьми. Пора с этим что-то решать", — написала в Facebook одна из мам.

При этом в школе заявили, что после разгоревшегося скандала Новоселова решила уволиться по собственному желанию.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилось видео, как в Одессе репетитор жестоко избивала своих учеников.