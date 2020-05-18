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18 мая • обновлено в 19:25
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Элитный киевский клуб Queen открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

  • На видео удалось зафиксировать, как в клуб заходят и выходят люди еще 9 мая

  • В заведении заверяют, что они 11 мая открыли только террасу

  • Администрация Queen отрицает, что их заведение является ночным клубом

2.2т
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Киевский элитный клуб Queen, который недавно попал в скандал из-за вечеринки, работал еще до ослабления карантина в Украине 11 мая.

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Журналистам OBOZREVATEL еще 9 мая удалось заснять кадры, как заведение посещают люди (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

На видео, заснятом около полуночи, видно, что в клуб заходят и выходят из него группы людей, а также постоянно съезжаются автомобили. При виде камер посетители прикрывают лица.

Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры
Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры
Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

При этом на официальных страницах Queen говорится, что заведение закрылось два месяца назад, а 11 мая они якобы открыли только террасу.

Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры
Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

Также после скандала с вечеринкой администрация заявила, что они не являются ночным клубом.

Попавший в скандал элитный киевский клуб открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, элитный киевский клуб Queen попал в скандал, когда устроил вечеринку во время карантина. В сеть попали соответствующие фото и видео.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился в полиции с требованием провести проверку всех ночных клубов в городе.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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