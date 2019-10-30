Еле дышал: в Киеве на улице нашли изнасилованного мужчину

В Деснянском районе Киева прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину без сознания.

По информации источника OBOZREVATEL, это произошло утром 29 октября на ул. Бальзака.

Мужчина был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе – ветка.

Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила еле дышавшего пострадавшего в больницу.

Мужчину изнасиловали на Троещине, на ул. Оноре де Бальзака

На вид ему до 30 лет, документов с собой не было.

По информации медиков, у мужчины разрыв прямой кишки.

Полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.152 УК Украины (изнасилование). Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней. Ранее он напал на 7-летнюю девочку в одном из подъездов жилого дома.

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