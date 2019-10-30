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30 октября • обновлено в 11:33
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Еле дышал: в Киеве на улице нашли изнасилованного мужчину

4.2т Читать материал на украинском

В Деснянском районе Киева прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину без сознания.

По информации источника OBOZREVATEL, это произошло утром 29 октября на ул. Бальзака.

Мужчина был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе – ветка.

Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила еле дышавшего пострадавшего в больницу.

Мужчину изнасиловали на Троещине, на ул. Оноре де Бальзака

Мужчину изнасиловали на Троещине, на ул. Оноре де Бальзака

На вид ему до 30 лет, документов с собой не было.

По информации медиков, у мужчины разрыв прямой кишки.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.152 УК Украины (изнасилование). Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней. Ранее он напал на 7-летнюю девочку в одном из подъездов жилого дома.

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Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
изнасилование
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, "патрыотычные" "азовцы" продолжают шалить в Киеве..
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Сочувствую украинским мужчинам … все украинские женщины (от которых сразу не тянет рыгать) уехали за границу заниматься проституцией … поэтому украинским мужикам осталось только заниматься педофилией изнасилованиями или мужеложеством ...
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Serov Oleg
Serov Oleg
это был махал махалыч...самая одичалая скотина на ок.раине...
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