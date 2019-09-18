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18 сентября • обновлено в 23:51
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"Его предала Родина!" Актер "Киборгов" поразил откровением о "минере" моста Метро

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Актер и участник АТО на Донбассе Роман Семисал, который снялся в нашумевшем фильме "Киборги", рассказал об Алексее Белько, "захватившем" мост Метро в Киеве.

Откровением поделился он на своей странице в Facebook, назвав военного товарищем.

"Нас мобилизовали в один день. Я заметил его сразу в Деснянском военкомате, потому что он пришел в камуфляже с двумя флагами на рукавах – украинским и татарским. Он заметил мой взгляд и сказал, что будет воевать еще и за татар, так как они в Крыму за себя не воевали", – написал Семисал.

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Актер "Киборгов" поразил откровением о Белько

Актер "Киборгов" поразил откровением о Белько

"Он мне сразу понравился. Он был решительно настроен на войну, много не говорил, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером. Спросил меня, не хочу ли я работать с ним в снайперской паре. Я тоже понравился Алексею, ибо: во-первых сказал, что у него хорошая жена (до сих пор помню, как они целовались перед отправкой), а во-вторых из всего вагона не пьянствовали только двое Алексей и я", – поделился он.

Далее, по словам Семисала, Белько удалось попасть к десантникам и они тепло попрощались.

"Я звонил ему несколько раз и в АТО, и после демобилизации, но безрезультатно. Пару лет назад нашел его страницу в Facebook, понял, что Алексей жив, здоров, порадовался за него, но так и не связался с ним. Я не знал еще, какие требования он выдвигал, но догадывался. Потом прочитал, что Алексей требует от новой власти прекратить капитуляцию на Донбассе", – рассказал актер.

Белько, "захватившего" мост Метро, задержала полиция

Белько, "захватившего" мост Метро, задержала полиция

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По словам Семисала, он не одобряет поступок Белько, однако полностью поддерживает его позицию.

"То, что делает нынешняя власть отвод войск, "формула Штайнмайера", позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами это капитуляция! Не за это Алексей подвергал себя смерти на войне. Я его не оправдываю, но понимаю его отчаяние и боль. Боль солдата, которого предала Родина", – высказался актер.

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Темы
Новости Киева и Киевской области АТО на Донбассе
Место
Украина Киев
Тег
Донбасс
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