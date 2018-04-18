"Думаете, видели все?" В Киеве мусоровоз ушел под землю

В Киеве 18 апреля мусоровоз провалился под асфальт, который треснул под его тяжестью.

"Думаете, что видели все? А вот вам на Ушакова, 8А, мусоровоз провалился под асфальт. На месте техническая помощь, думают, как его достать", – сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года в центре Киева провалился асфальт на проезжей части перед посольством Польши. Подобные случаи не являются редкостью для столицы.

Летом, того же года легковое авто провалилось под асфальт, в результате чего пострадала женщина с восьмимесячным ребенком. После этого случая, дорожное покрытие потрескалось под машиной на улице Тургеневской.