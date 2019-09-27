ДТП с пьяным полицейским: появились новые подробности трагедии под Киевом

Сергей Кохан, который пострадал в результате смертельного ДТП с полицейским в Броварах, находится в реанимации.

Мужчина получил серьезные травмы, но его уже прооперировали. У другого пострадавшего - велосипедиста - скорее всего, сотрясение мозга, передает 24 канал.

Супруга Кохана Галина, как отметили очевидцы, скончалась на месте от полученных травм. Как выяснилось, она работала учительницей математики в 5-й школе.

По словам сына погибшей женщины, родители в день аварии шли на празднование юбилея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

После этого руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Расследованием уже занялось ГБР.

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