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17 сентября • обновлено в 00:59
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Дожди и холод: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Киеве

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В Киеве в среду, 18 сентября, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, среда окажется самым "неприятным" днем в ближайшей перспективе.

"Дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов. Дождь - сильнее утром, днем ослабеет и прекратится. Возьмите это во внимание", - предупредила она.

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Дожди и холод: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Киеве
Дожди и холод: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине выпадет первый снег. Вероятные даже заморозки.

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Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
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