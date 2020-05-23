В Киеве общественный транспорт вышел на маршруты. Эксклюзивный репортаж

В работе скоростного трамвая случились сбои: не работали терминалы на турникетах и были проблемы и с компостерами

Однако спрос на маршрутные такси пока не очень большой – некоторые автомобили ездили с 1-2 пассажирами в салоне

В Киеве 23 мая запустили наземный общественный транспорт и ввели строгие правила для персонала и пассажиров

В Киеве 23 мая с 12:00 заработал наземный общественный транспорт. Для водителей и пассажиров ввели строгие правила – ношение масок и температурный скрининг для сотрудников.

Как киевляне отреагировали на маршрутки и трамваи после длительного перерыва – читайте в материале OBOZREVATEL.

Транспорта запустили действительно немало. Во многих проверенных местах маршрутные такси подъезжают к остановкам каждые несколько минут. Правда, спрос пока не очень большой – пассажиров в салонах мало, а некоторые маршрутки везут и вовсе по одному-два человека.

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

На дверях транспорта висят предупреждения о том, что без масок внутрь заходить запрещено и количество мест ограничено сиденьями. И если в маршрутных такси и троллейбусах люди действительно выполняют требование насчет масок, то со скоростным трамваем ситуация немного иная.

Действительно, на некоторых станциях у турникетов стоит охрана, которая контролирует ношение масок. Но в вагон порой заходили люди и без них.

Наблюдались и перебои с оплатой проездных талонов. На "Полевой" персонал встречал людей словами "дождались?" и неработающим терминалом на турникетах. А прямо перед ними стояла кассир, которая продавала талоны на руки.

Как оказалось, виной всему системный сбой на всех ветках – из-за него в течение нескольких часов прокатиться в трамвае можно было либо за наличные, либо с помощью Kyiv Smart Card. Правда, с талонами тоже наблюдалась проблема. Турникет на станции "Ромена Роллана", прокомпостировав талон, напечатал на нем дату 10.05.20 и время 21:56.

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

В Киеве запустили наземный общественный транспорт

Касательно увеличения потока пассажиров, сотрудница на станции "Политехническая" отметила, что пока людей немного. Выходной, да и транспорт только запустили.

"Сегодня суббота, поэтому людей больше не стало особо, но есть. Единственное, что на турникетах не работают терминалы, нельзя оплатить картой. Можете талончик купить или в трамвае оплатить смарт-кард", – сообщила сотрудница "Киевпастранса".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие правила будут действовать во время пандемии COVID-19 в наземном общественном транспорте столицы.

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