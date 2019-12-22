Дорожники начали асфальтировать Шулявский путепровод - Кличко

Строители начали асфальтировать новый путепровод на Шулявке. После завершения работ на мосту, укладывать покрытие будут на подходах к нему.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко.

"Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Гарантию на эксплуатацию покрытия, которое укладывают на площади около 5 тыс. квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, успешно использующееся при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы", - отметил в посте мэр Киева.

Кличко также сообщил: после завершения работ на путепроводе строители 23-26 декабря начнут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После завершения работ пройдут технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое позволит измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

"Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - подчеркнул Кличко.

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