Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

До слез: Сенцов показал трогательные фото в Киеве

7.1т Читать материал на украинском

Освобожденный из плена Кремля украинский режиссер Олег Сенцов побывал в Киеве в местах, где его поддерживали все это время.

Так, в сети были опубликованы фото с бывшим пленным на фоне Киево-Могилянской академии и магазина "Все.Свои". На этих зданиях были вывешены огромные баннеры с призывом отпустить режиссера на свободу.

После своего спасения Сенцов пожелал посетить именно эти заведения. Правда, как пишут очевидцы, побывать наедине ему не удалось. Поклонники и тут его не отпускали.

Новости
"Не верит даже Facebook!" Сенцов объяснил фейки с его страницами в соцсетях

Олег Сенцов возле магазина "Все.Свои"

Олег Сенцов возле магазина "Все.Свои"

Facebook Ирины Ромалийской

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
7
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так оно в застенках уже вот вот к смерти готовилось...было не излечимо больное...о как воздух бывшего города героя Киева действует на людей....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кому кобыла невеста, а кому и обожравшаяся ряха террорюги "до слез"...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Serov Oleg
Serov Oleg
вот это ряху отъел на российских харчах голодающий...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel