До слез: Сенцов показал трогательные фото в Киеве

Освобожденный из плена Кремля украинский режиссер Олег Сенцов побывал в Киеве в местах, где его поддерживали все это время.

Так, в сети были опубликованы фото с бывшим пленным на фоне Киево-Могилянской академии и магазина "Все.Свои". На этих зданиях были вывешены огромные баннеры с призывом отпустить режиссера на свободу.

После своего спасения Сенцов пожелал посетить именно эти заведения. Правда, как пишут очевидцы, побывать наедине ему не удалось. Поклонники и тут его не отпускали.

Олег Сенцов возле магазина "Все.Свои" Facebook Ирины Ромалийской

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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