В Киеве мужчина упал с моста: фото и видео смертельного ЧП

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 22 сентября, с железнодорожного моста упал мужчина.
Он рухнул прямо под автомобили на проезжую часть улицы Льва Толстого. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).
По словам очевидцев, инцидент произошел около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек, и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь.
Фото с места инцидента
Информатор
Известно, что погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Причина случившегося пока неизвестна.
Фото с места инцидента
Информатор
Фото с места инцидента
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве бывший муж зарезал молодую женщину на глазах у ее матери.
Убийство произошло прямо в подъезде одного из жилых домов на улице Кирилло-Мефодиевской. Погибшей было всего 23 года.
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