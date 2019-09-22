Главная Новости
22 сентября • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Дайджест

В Киеве мужчина упал с моста: фото и видео смертельного ЧП

926 Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 22 сентября, с железнодорожного моста упал мужчина.

Он рухнул прямо под автомобили на проезжую часть улицы Льва Толстого. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).

По словам очевидцев, инцидент произошел около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек, и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь.

Новости
В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: отец признался

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Известно, что погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Причина случившегося пока неизвестна.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве бывший муж зарезал молодую женщину на глазах у ее матери.

Убийство произошло прямо в подъезде одного из жилых домов на улице Кирилло-Мефодиевской. Погибшей было всего 23 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии видео смерть
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А может дембель ООС?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Махал Махалыч 22.09.2019 17:19 Ну и хорошо! Очередная падаль получила свое!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel