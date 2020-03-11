В Киеве банда детей угрожала супругам ножом: малолетнего "авторитета" нашли

На столичном Печерске банда несовершеннолетних угрожала женщине и ее мужу-военному, которые сделали подросткам замечание из-за курения.

Как передает ТСН, один из ребят грозился порезать мужчину ножом. Впоследствии парни поскандалили со студентами, которые присоединились к разговору (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ирина сообщила, что она и ее муж увидели, как компания подростков курит, и сделали им замечание. Потом пара заметила, как дети якобы пытались ограбить парня, и снова вмешались. В ответ услышали брань и угрозы. Киевлянка начала снимать видео, чтобы дети их ни в чем не обвинили.

"Начались такие непонятные действия, которые выглядели, как гоп-стоп, как говорят. Они там держали сумочку, нож в руках. И после этого все пошло", – вспомнила женщина.

Журналисты нашли жителей Русановки, которые знакомы с одним из героев видео. Парень, который наиболее активно угрожал киевлянам, – Ярослав, ученик интерната с углубленным изучением предметов художественно-эстетического направления.

В Киеве банда подростков угрожала женщине и ее мужу ТСН

"Авторитет Русановки. Такой детский. Смешно было бы подумать, что в 13 лет его подростки боятся. У детей отбирает мобильные телефоны, если ему нравится какая-то определенная вещь, он просто ножом может пригрозить", – рассказала соседка Анна Бутько.

Прошлой весной он забрал у девочки мобильный. Ее мать отметила, что телефон до сих пор не вернули.

Скрин видео

Журналисты пообщались с несовершеннолетним и его мамой. Та заверила, что не знает о видео. Он же признался, что бабушка "сказала ему, что он дебил, дала пинка и все".

По факту случившегося на Печерске полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на самого старшего из компании. Ему 16 лет. Другим по 13, за них будут отвечать родители.

"Родители должны заплатить штраф, там санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 50 до ста необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 1700 где-то до 5100", – пояснили в полиции.

В службе по делам детей и семьи добавили, что семья мальчика в поле их зрения попала в конце прошлого года.

"Мы уже поставили семью на профилактический учет как такую, что оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, потому что не обеспечивается ребенку обучение. Но нареканий по поводу поведения такого характера не было", – сказал руководитель службы по делам детей и семьи государственной администрации Днепровского района Алексей Полищук.

Автор видео добавила, что мать одного из мальчиков просила удалить ролик. Женщина шокирована поведением сына и призналась, что не знала, в какую компанию попал ее ребенок.

Женщина, которой угрожали подростки, показывает ролик Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бердичевский горрайонный суд отправил под домашний арест двух 14-летних школьниц, избивших за парня свою ровесницу в селе Хажин Житомирской области.

Третьей девушке, которая тоже участвовала в избиении, наказание еще не выбрали. После драки потерпевшая оказалась в больнице.

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