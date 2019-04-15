Привалило автомобиль и строителей: в Киеве произошло ЧП

В понедельник, 15 апреля, у станции метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Там же опубликованы фотографии с места ЧП.

Уточняется, что инцидент произошел около 19:55. По предварительной информации, под упавшей конструкцией оказались двое строителей, которые получили легкие телесные повреждения.

Как видно на снимках, конструкция также задела припаркованный у дороги автомобиль марки Volvo.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в Оболонском районе 27 марта обвалилась крыша гаражного бокса. Травмы получили две женщины, одна из них скончалась.

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