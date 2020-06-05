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5 июня • обновлено в 10:50
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Под Киевом девочка попала в реанимацию после падения с качели

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4 июня на детской площадке в Парке Победы в Броварах под Киевом 8-летняя девочка упала под качели и получила серьезные травмы рук, ног и головы.

Как сообщается на странице Facebook Броварского отдела полиции, очевидцы случившегося рассказали, что на одной из качелей решили покататься несколько детей от 8 до 14 лет. Когда они сильно раскачались, ребенок не удержался и выпал. Другие дети этого не заметили и продолжили кататься, что и стало причиной травм.

Под Киевом девочка попала в реанимацию после падения с качели

Под Киевом девочка попала в реанимацию после падения с качели

Facebook Броварского отдела полиции

На помощь ребенку бросились неравнодушные прохожие, которые освободили жертву и оказали ей первую помощь до приезда медиков.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении Броварской ЦРБ. Ей предварительно диагностировали перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.

Где находились родители ребенка в момент инцидента – неизвестно. В полиции обещают, что они понесут ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кременчуге девятимесячный ребенок попал в реанимацию с острым медикаментозным отравлением каплями для носа.

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Тема
Родители и дети
Место
Украина Бровары
Тег
дети
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