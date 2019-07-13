"Пещерные люди!" Сеть разозлил поступок парня из-за ДТП под Киевом

Пользователей сети возмутил поступок парня, решившего подзаработать на продаже пива из фуры, которая 12 июля попала в ДТП под Киевом, на Бориспольской трассе. Большая часть бутылок из авто разбилось вдребезги.

В Facebook "Киев Оперативный" было опубликовано видео из Instagram-stories парня.

В ролике можно увидеть, как он загружает хмельной напиток в свою машину.

"Спонсор нашего вечера – "Оболонь", – говорит парень в коротком ролике.

Интернет-пользователи не одобрили поступок юного предпринимателя и оставили гневные комментарии.

Сеть разозлил поступок парня из-за ДТП под Киевом facebook.com/KyivOperativ

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло около 15:00. К счастью, люди в происшествии не пострадали.

По словам водителя фуры, он ехал из Киева в Харьков и во время поворота из прицепа стали сыпаться бутылки. Он предполагает, что груз был плохо закреплен, именно поэтому и произошло такое "горе для любителей хмельного".

Мужчина, который был за рулем, не слишком активно шел на разговор, так как был не в настроении, ведь переживает, что ответственность повесят на него. Пиво в буквальном смысле укрыло дорогу.

Правоохранители признались, что некоторые "наглецы" даже пытались стащить пару бутылок "под шумок". Детали случившегося выясняются.

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

ДТП на Бориспольской трассе kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром произошло кровавое ДТП с конной повозкой. Авария произошла вблизи с. Пищов на 252 км автодороги Киев-Чоп.

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