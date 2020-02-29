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29 февраля • обновлено в 23:43
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В Киеве авто вылетело с дороги в Русановский канал. Видео

2.5т
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В Киеве вечером в субботу, 29 февраля, легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook, опубликовав фото и видео с места ДТП (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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На Русановке в Киеве авто упало в канал

На Русановке в Киеве авто упало в канал

facebook.com/KyivOperativ

Как видно на записи момента аварии, водитель ехал по улице Энтузиастов. Он не справился с управлением и машина въехала в воду.

Предварительно, пассажира вытащили из полузатопленного авто. О состояние водителя пока неизвестно.

На месте ДТП работали спасатели, сотрудники полиции и "скорой".

На Русановке в Киеве авто упало в канал

На Русановке в Киеве авто упало в канал

facebook.com/KyivOperativ

На Русановке в Киеве авто упало в канал

На Русановке в Киеве авто упало в канал

facebook.com/KyivOperativ

На Русановке в Киеве авто упало в канал

На Русановке в Киеве авто упало в канал

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Киеве на Окружной произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авария фотографии видео Русановка ДТП
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