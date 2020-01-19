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19 января • обновлено в 21:49
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"Камеры ужасны и переполнены": появились фото и детали о жутких условиях в Лукьяновском СИЗО

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Министр юстиции Украины Денис Малюська в воскресенье, 19 января, посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Туда он прибыл со своим заместителем Виталием Василиком. Об этом министр сообщил на странице в Facebook, где также поделился фотографиями с места заключения.

Малюська уточнил, что в следственный изолятор нагрянул с проверкой без предупреждения.

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Малюська посетил Лукьяновское СИЗО

Малюська посетил Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

По словам министра, их с заместителем поразила, прежде всего, большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО длительное время. Некоторые из них провели в изоляторе по три года и более без приговора суда.

"Два парня провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены", – написал министр.

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лукьяновское СИЗО, также отметил Малюська, разрушается от сырости, там нет достаточной вентиляции.

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

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Также в учреждении нет четкого и понятного алгоритма распределения по камерам. Малюська обратил внимание, что есть камеры с лучшими условиями, которые пустуют, и "ужасные камеры, полностью заполненные".

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов).

Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", – написал министр юстиции.

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лукьяновское СИЗО

Лукьяновское СИЗО

Facebook/Denis Malyuska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница Генеральной прокуратуры Украины Наталья Непряхина рассказала, что заключенные в Лукьяновском СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Персона
Денис Малюська
Место
Украина Киев
Теги
тюрьма Министерство юстиции Украины Лукьяновский СИЗО фотографии
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Два парня провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены", – написал министр.".....Рекордсмены по нахождению в СИЗО без приговора - это те, кто препятствовал пу.т.чу(Беркут и прочие ) или был против него.
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