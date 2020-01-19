"Камеры ужасны и переполнены": появились фото и детали о жутких условиях в Лукьяновском СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська в воскресенье, 19 января, посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве.
Туда он прибыл со своим заместителем Виталием Василиком. Об этом министр сообщил на странице в Facebook, где также поделился фотографиями с места заключения.
Малюська уточнил, что в следственный изолятор нагрянул с проверкой без предупреждения.
Малюська посетил Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
По словам министра, их с заместителем поразила, прежде всего, большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО длительное время. Некоторые из них провели в изоляторе по три года и более без приговора суда.
"Два парня провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены", – написал министр.
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Лукьяновское СИЗО, также отметил Малюська, разрушается от сырости, там нет достаточной вентиляции.
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Также в учреждении нет четкого и понятного алгоритма распределения по камерам. Малюська обратил внимание, что есть камеры с лучшими условиями, которые пустуют, и "ужасные камеры, полностью заполненные".
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов).
Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", – написал министр юстиции.
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Лукьяновское СИЗО
Facebook/Denis Malyuska
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница Генеральной прокуратуры Украины Наталья Непряхина рассказала, что заключенные в Лукьяновском СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.
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