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LadyCity

"Думают, что герои": опасная игра детей возмутила киевлян

1.7тЧитать новость на украинском

В Киеве на крыше балкона верхнего этажа одного из домов на ул. Маяковского засекли четверых подростков, которые спокойно проводили там время.

"Уважаемые родители и жильцы дома Маяковского, 3, следите за вашими детьми и балконами", - сказано в сообщении в группе "Троещина FB" в соцсети Facebook.

Пользователи сети по-разному отреагировали на поведение детей. Одни были возмущены, а другие вспомнили, что сами вели себя точно так же.

"Самое главное они думают что они герои, а не идиоты!", "Наверное же была вызвана милиция, подъехавшая с другой стороны дома, которая словила их и оповестила родителей", "Пусть жэк закроет выход на крышу или тех. этаж и все замком, а не обещаниями", "Дети ищут экстрима, какой нашли, такой и есть", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как ребенок несколько часов провисел на балконе.

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