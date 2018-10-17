МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Зверское избиение подростка-инвалида в Киеве: стали известны подробности

7.9тЧитать материал на украинском

Полиция занялась расследованием ЧП с 17-летним подростком-инвалидом, которого жестоко избили в киевской маршрутке за попытку льготного проезда.

Об этом OBOZREVATEL рассказал сам пострадавший Артем. По его словам, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"После снятия швов мне назначили повторную судмедэкспертизу. По ее результатам статью могут изменить", - сообщил Артем.

Новости
''С кем ты была?!'' Скандальный шоумен публично избил 63-летнюю жену после пластики
17-летний Артем

17-летний Артем

Парень уточнил, что один из нападавших ударил его ножом по руке, когда отбирал мобильный телефон.

"Боюсь, что никогда не смогу держать ручку, так как зашитый большой палец правой руки не разгибается. Предполагаю, что порезаны сухожилия", - рассказал подросток.

Напомним, что в результате нападения пострадавший также получил множественные ушибы и сотрясение головного мозга.

Артем рассказал, что телефон Samsung Galaxy S9+ 256 GB, которым он снимал своего обидчика, и который тот разбил, стоил 34 тыс. грн.

"Однако следователь Голосеевского райуправления не взял разбитый телефон во внимание, хотя у меня сохранился чек. Он отказался открывать производство по ст. 194 УК (уничтожение или повреждение имущества), по непонятным мне причинам", - отметил Артем.

Зверское избиение подростка-инвалида в Киеве: стали известны подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с избиением подростка произошел в маршрутке №718 Киев-Вишневое, возле станции метро "Выставочный центр". Студента избивал пассажир и, предположительно, диспетчер маршрутки.

По утверждению Артема, его избивал этот мужчина

По утверждению Артема, его избивал этот мужчина

Пользователи соцсетей опознали в мужчине на фото диспетчера маршрутного автобуса.

"На первом фото диспетчер этого маршрута. Я каждый вечер с этой остановки уезжаю и "оно" всегда там стоит возле 718-й маршрутки", - написала одна из интернет-пользователей.

Зверское избиение подростка-инвалида в Киеве: стали известны подробности

По словам пострадавшего, перевозчик на связь с ним не выходил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальная украинская блогер из Крыма Лиза Богуцкая насмерть сбила на дороге мужчину.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
Национальная полиция Украиныкриминализбили подростка
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
42
1
Смешно
0
Интересно
36
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
В Харькове каннибалы убили и съели бывшего милиционера 14.10.18 В Харькове каннибалы убили и съели бывшего милиционера В Харькове произошло вопиющее убийство. Отец и сын зарезали 45-летнего бывшего сотрудника милиции и частично съели его.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Быдлу не понравился симпатичный парень. Посмторите на это оплывшее шифонероподобное чмо! Жалко парня. Удачи ему!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
голлсеевское райуправление - очень корумпированное, еще и голосеевский суд с прокурорами, те вообще занимаются вымогательстаом и требуют взчтки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
чорний Жупан, переформатирования полиции??! гыыы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
чорний Жупан
чорний Жупан
минин евген, этого не может быть! после победы майдана и переформатирования полиции!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги