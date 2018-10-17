Зверское избиение подростка-инвалида в Киеве: стали известны подробности

Полиция занялась расследованием ЧП с 17-летним подростком-инвалидом, которого жестоко избили в киевской маршрутке за попытку льготного проезда.

Об этом OBOZREVATEL рассказал сам пострадавший Артем. По его словам, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"После снятия швов мне назначили повторную судмедэкспертизу. По ее результатам статью могут изменить", - сообщил Артем.

17-летний Артем

Парень уточнил, что один из нападавших ударил его ножом по руке, когда отбирал мобильный телефон.

"Боюсь, что никогда не смогу держать ручку, так как зашитый большой палец правой руки не разгибается. Предполагаю, что порезаны сухожилия", - рассказал подросток.

Напомним, что в результате нападения пострадавший также получил множественные ушибы и сотрясение головного мозга.

Артем рассказал, что телефон Samsung Galaxy S9+ 256 GB, которым он снимал своего обидчика, и который тот разбил, стоил 34 тыс. грн.

"Однако следователь Голосеевского райуправления не взял разбитый телефон во внимание, хотя у меня сохранился чек. Он отказался открывать производство по ст. 194 УК (уничтожение или повреждение имущества), по непонятным мне причинам", - отметил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с избиением подростка произошел в маршрутке №718 Киев-Вишневое, возле станции метро "Выставочный центр". Студента избивал пассажир и, предположительно, диспетчер маршрутки.

По утверждению Артема, его избивал этот мужчина

Пользователи соцсетей опознали в мужчине на фото диспетчера маршрутного автобуса.

"На первом фото диспетчер этого маршрута. Я каждый вечер с этой остановки уезжаю и "оно" всегда там стоит возле 718-й маршрутки", - написала одна из интернет-пользователей.

По словам пострадавшего, перевозчик на связь с ним не выходил.

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