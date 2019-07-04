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"Звал детей поиграться": прокуратура Киева задержала иностранца-педофила

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Киевская киберполиция обнаружила гражданина Молодовы, который на территории Украины занимался растлением детей и снимал это на камеру.

Мужчина проживал в селе Грибовка Одесской области. Он сдавал свое жилище в аренду и приставал к детям отдыхающих, приглашая "поиграться", говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Во время такого общения он заставлял детей раздеваться, фотографировал и склонял к определенным действиям", – уточнили в прокуратуре.

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Подозреваемый

Подозреваемый

Пресс-служба прокуратуры Киева

Подозреваемый

Подозреваемый

Пресс-служба прокуратуры Киева

Во время обысков у него нашли фотографии и видео, которые доказывают его преступления. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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