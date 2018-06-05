В Киеве мужчина прыгнул с моста под автомобиль

В Киеве поздним вечером 4 июня мужчина сбросился с эстакады на Парковой дороге.

Он разбился насмерть и попал под проезжающий внизу автомобиль, пишут очевидцы в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

В комментариях к посту отметили, что в последнее время в Киеве участились случаи суицидов.

Facebook "Киев Оперативный"

"Еще один днем с Южного моста спрыгнул. И вот недавно молодой парень выпал из окна на Лобановского", ― рассказали администраторы паблика.

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в полиции рассказали, что в Киеве заметно выросло количество суицидов: в день как минимум два человека накладывают на себя руки.