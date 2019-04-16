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/Криминал

Обгорел до неузнаваемости: на ж/д станции под Киевом погиб экстремал

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В Борисполе на Киевщине молодой человек получил смертельный удар током, когда взобрался на крышу вагона поезда.

Об этом OBOZREVATEL сообщил начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Несчастный случай произошел, когда поезд стоял на одном из путей. По неустановленным пока причинам, молодой мужчина начал перелезать через вагон. Там его ударило высоковольтной дугой", – рассказал Жукович.

Он также отметил, что личность погибшего на сегодняшний день не установлена.

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Трагедия под Киевом

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Местные жители сообщили нашим журналистам, что после удара током одежда на парне загорелась, в результате чего его тело обгорело до неузнаваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний зацепер получил удар током и тяжелую травму, катаясь на крыше поезда. У школьника обгорело 50 процентов тела.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаБорисполь
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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