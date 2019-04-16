Обгорел до неузнаваемости: на ж/д станции под Киевом погиб экстремал

В Борисполе на Киевщине молодой человек получил смертельный удар током, когда взобрался на крышу вагона поезда.

Об этом OBOZREVATEL сообщил начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Несчастный случай произошел, когда поезд стоял на одном из путей. По неустановленным пока причинам, молодой мужчина начал перелезать через вагон. Там его ударило высоковольтной дугой", – рассказал Жукович.

Он также отметил, что личность погибшего на сегодняшний день не установлена.

Трагедия под Киевом Google. Maps

Местные жители сообщили нашим журналистам, что после удара током одежда на парне загорелась, в результате чего его тело обгорело до неузнаваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний зацепер получил удар током и тяжелую травму, катаясь на крыше поезда. У школьника обгорело 50 процентов тела.

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