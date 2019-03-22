С оружием и в балаклавах: под Киевом напали на семью бизнесмена

В с. Гуровщина Киево-Святошинского района неизвестные совершили вооруженный налет на дом местных жителей.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло вечером 19 марта. Около 19:30 на территорию домовладения проникли четверо преступников. Мужчины были в черной одежде и масках-балаклавах, вооружены.

Они ворвались в дом, связали супругов и стали выбивать деньги и ценности.

Разбойное нападение произошло в Киево-Святошинском районе

Забрав добычу – наличные в долларах и гривне, а также мобильные телефоны - преступники скрылись.

Глава семьи, бизнесмен, попал в больницу - у мужчины сломана рука.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Преступникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в собственной квартире жестоко убили экс-участника АТО на Донбассе, а известному врачу плеснули в лицо кислотой на входе в клинику.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!