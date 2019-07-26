"Жесть! Заберите права!" В Киеве женщина-водитель вызвала гнев в сети. Видео

В Киеве женщина не могла припарковать свое авто и в конце концов оставила его на тротуаре. В сети пользователи написали, что у нее нужно отобрать водительские права.

Соответствующий видеоролик появился в четверг, 25 июля, на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент произошел на улице Кудрявской, 16.

Горе-водитель не могла припарковать автомобиль, и он едва не въехал в транспортное средство впереди. Неудачные попытки завершились тем, что авто просто оставили на пешеходной части.

Женщина не могла припарковать авто Скриншот

"Немного отвлеклась и забыла поставить машину на ручной тормоз. Повезло, что рядом был парень, который остановил машину. Немного посмотрев на другие попытки госпожи припарковаться, решил забрать бетонный блок", – подписали видео.

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Пользователи сети начали яростно комментировать пост.

"Интересно, кто ее учил?", "Не блок забирать нужно, а права. Запретить садиться за руль навсегда", "У таких необходимо пожизненно отбирать права, пока не убили кого-то на дороге", "Заберите у нее водительские права!!! Это жесть! А парень мог бы и сам помочь припарковаться", "А можно по номеру определить продажного м*дака, который ей права продал?" – возмутились люди.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть рассмешило эпическое видео с парковкой авто. На запись камер видеонаблюдения попало необычное ДТП, которое произошло в Омске (Россия): выезжая с парковки одного из местных торговых центов, машина сделала два сальто, а потом упала на бок.

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