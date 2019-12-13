В Киеве пьяный судья за рулем автомобиля убегал от полиции

Полицейские 7 декабря поймали пьяного судью Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко за рулем авто. Оказалось, что у него есть земля в селе в оккупированном Крыму, а у его жены – бизнес на полуострове.

Об этом говорится в блоге "Тайны Следствия" Марии Горбань, написало издание "Следство.Инфо". Сначала Бабенко нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, а тогда правоохранители обнаружили, что он пьян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На судью составили админпротокол по нескольким статьям, хотя проверить уровень алкоголя в крови Бабенко отказался. Также он не захотел общаться об этом с журналистами.

В Киеве поймали пьяного судью за рулем

В элитном доме, на паркинге которого остановили авто Бабенко, имеет квартиру его дочь. Площадь жилья – более 200 кв. м. Всего в декларации мужчины указано три квартиры. Кроме недвижимости дочери, жене судьи Натальи принадлежат квартиры в Кривом Роге, а также в России.

В собственности семьи еще три дома. Два из них – на Житомирщине и записаны на его жену. Еще один дом на Львовщине принадлежит Бабенко.

Кроме этого, семья судьи владеет 17 земельными участками. Часть из них расположена в пригороде Киева. Бабенко принадлежит гектар земли в селе в оккупированном Крыму. Участок судья приобрел в 2007 году.

В Крыму на родственников Бабенко оформлен также и бизнес. Его жена является совладельцем компании "Амида-Крым", зарегистрированной в Алуште еще в 2006 году. Издание со ссылкой на Prosud отметило, что в 2014-м году, после аннексии Крыма, компанию перерегистрировали в соответствии с оккупационным "российским законодательством".

Жена Бабенко обладает двумя элитными авто. Их общая стоимость составляет почти миллион гривен, а сам мужчина задекларировал три ценные часы.

Примечательно, что за прошлый год судья получил чуть меньше 400 тысяч зарплаты, а также взял заем на четверть миллиона. Его жена не указала никакой прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых подал изменения в декларации за 2018, добавив, в частности, данные о квартире жены в оккупированном Антраците Луганской области.

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