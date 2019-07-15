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Затянул в подсобку в ТРЦ: в Киеве мужчина совращал 11-летнего ребенка

6.6т Читать материал на украинском

В Киеве 28-летний мужчина совратил 11-летнего мальчика, который раздавал листовки в одном из торгово-развлекательных центров.

Он пообещал ему деньги и обманом затащил в уединенное место, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Злоумышленник, под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка за раздачу листовок, заманил его в подсобное помещение, где совершил развратные действия относительно ребенка", – уточнили правоохранители.

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Совращение несовершеннолетнего (иллюстрация)

Совращение несовершеннолетнего (иллюстрация)

Беларусь сегодня

Мальчик признался родителям в тот же день, 12 июля, благодаря чему злоумышленника удалось оперативно задержать. 13 июля его арестовали на два месяца без права на залог, за содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в совращении несовершеннолетней. Он обманным путем заманил к себе домой 14-летнюю девушку и склонял ее к интимным отношениям.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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