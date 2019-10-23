Засунул руку в сумку: в Киеве в ресторане трое мужчин ловко обокрали девушку

В Подольском районе Киева в ресторане "Реберня" (Андреевский спуск, 2) трое мужчин якобы совершили кражу из сумки посетительницы на сумму 12 тысяч гривен.

Инцидент произошел во вторник, 22 октября. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчин начали разыскивать, в полицию написали заявление.

В Киеве в ресторане трое мужчин обокрали девушку Скриншот

"Внимание! Розыск! 22.10.2019 г. на Андреевском спуске, 2, в ресторане "Реберня" трое мужчин неславянской внешности совершили кражу из сумки девушки в размере 12 тысяч грн... Заявление написано", – говориться в посте.

На ролике видно, как один из мужчин несколько раз будто бы пытался одеть куртку, а потом, делая это, незаметно засунул руку в сумку посетительницы. После этого он передал то, что достал, напарнику, и все трое ушли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 октября, в Киеве в ТРЦ SkyMall якобы орудовали мошенники, которые обманули продавщицу на 2500 гривен.

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