Застыл в позе эмбриона: появились детали гибели подростка под Киевом

Погибшего под Киевом в селе Бабинцы 16-летнего Павла Креминского рыбаки нашли в озере. По словам очевидцев, тело парня застыло в позе эмбриона.

Об этом говорится в эксклюзивном материале OBOZREVATEL, где подробно сообщается о версиях трагедии и о самом парне.

"Его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и свою шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спининги", – рассказала одна из соседок Павла.

По ее словам, когда парня вытащили на берег, люди теряли сознание от увиденного.

"В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в странной позе эмбриона – руки/ноги согнуты. Я, конечно, не эксперт, но подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь до конца, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара. А с другой стороны дорога и отбойник. В ту ночь был густой туман. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Возможно, он впервые выпил, испугался, что ничего не видит. Нагнулся к воде, упал и не смог выбраться", – поделилась соседка Татьяна.

Гибель Павла Креминского

При этом друзья Креминского считают, что к его гибели причастен местный житель Назар, который был в ту роковую ночь с погибшим.

"В поселке решили, что Назар, у которого не очень хорошая репутация, что-то сделал Паше. Но когда его достали – на нем не было ни царапинки. Теперь ждем результатов экспертизы", – рассказала девушка Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в селе Бабинцы Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского.

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