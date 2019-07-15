Заставили открыть сумку: под Киевом мошенники обокрали женщину посреди улицы

В Белой Церкви Киевской области мошенники обокрали пенсионерку, выследив ее возле банка, где она только что получила пенсию.

Преступление произошло 15 июля, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Женщина, возвращаясь из банка, увидела пакет, лежащий посреди улицы.

"К ней подошел мужчина и предложил заглянуть внутрь. В пакете были деньги. Незнакомец предложил разделить их поровну. Потом к ним подошел еще один мужчина и спросил, не находили ли они пакет", – рассказали в полиции.

Первый мужчина ответил, что ничего не находил, но заставил пенсионерку показать содержимое сумки.

"Она открыла ее, а злоумышленник выхватил кошелек и убежал", – уточнили в полиции.

Кража кошелька из сумки biletik.aero

По словам пострадавшей, одному злоумышленнику около 30 лет, одет в джинсы, темную футболку, с барсеткой через плечо и серым пакетом в руках. Второму около 50 лет, крепкого телосложения, с русыми волосами. Был одет в костюм.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве появилась новая схема мошенничества, в которой задействован человек, который якобы потерял документы, и тот, кто их "нашел".

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