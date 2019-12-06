Замешан террорист ИГИЛ: полиция раскрыла дерзкое убийство на Киевщине. Фото преступников

Правоохранители раскрыли разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области.

Об этом написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. Преступление было совершено 22 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее правоохранители сообщали, что двое неизвестных в балаклавах ворвались в дом семьи пенсионеров, 68-летней женщины и 69-летнего мужчины. На улице они избили владельца, а внутри связали его жену. Угрожая, неизвестные забрали ювелирные украшения и скрылись.

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области Facebook Андрей Небытов

Позже мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам Небытова, он умер.

Полиция задержала четырех иностранцев, один из которых разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Нападающих искали и задерживали в пяти регионах Украины.

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров Facebook Андрей Небытов

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области Полиция Киевской области

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили мужчину, а затем на территории области спрятали тело погибшего.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram