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6 декабря • обновлено в 10:49
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/ Криминал

Замешан террорист ИГИЛ: полиция раскрыла дерзкое убийство на Киевщине. Фото преступников

5.1т
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Правоохранители раскрыли разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области.

Об этом написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. Преступление было совершено 22 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее правоохранители сообщали, что двое неизвестных в балаклавах ворвались в дом семьи пенсионеров, 68-летней женщины и 69-летнего мужчины. На улице они избили владельца, а внутри связали его жену. Угрожая, неизвестные забрали ювелирные украшения и скрылись.

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области

Facebook Андрей Небытов

Позже мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам Небытова, он умер.

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Полиция задержала четырех иностранцев, один из которых разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Нападающих искали и задерживали в пяти регионах Украины.

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров

Facebook Андрей Небытов

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области

Полиция раскрыла разбойное нападение на супругов с жестоким убийством в селе Андреевка Макаровского района Киевской области

Полиция Киевской области

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров

Еще 22 ноября неизвестные ворвались в дом супругов- пенсионеров

Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили мужчину, а затем на территории области спрятали тело погибшего.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ИГИЛ и КАКЕЛ - БРАТЯ НА ВЕКА!
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2
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Хо Хол
Хо Хол
А помните, как xoxлы желали успеха ИГИЛ в Сирии?))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, Из Сирии их вымели. Куда еще террoристам податься в наше время)
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