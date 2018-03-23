Захват общежития в Киеве: появились детали дела

В прокуратуре Подольского района не расследуют факт захвата здания общежития по улице Туровской в ​​Киеве, поскольку это не имеет отношения к делу о возвращении объекта недвижимости в коммунальную собственность.

"Нас принял заместитель прокурора Кобылянский, пояснил, что в прокуратуре рассматривается дело по факту завладения мошенническим путем объектом коммунальной собственности. Поэтому прокуратурой совершаются все действия, направленные на возвращение объекта недвижимости коммунальной собственности", - сообщают активисты "Стоп коррупции" на странице проекта в Facebook.

Отмечается, что законность пребывания ГНИ Подольского района в помещении общежития на Туровской, 12, не выясняется, поскольку это не имеет значения для рассмотрения уголовного производства.

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"Поэтому жителями было написано заявление и подано на руководителя прокуратуры относительно захвата помещения Подольской ГНИ, а именно начальником Твердохлеб М.Ю.", - рассказали активисты.

Они пикетировали прокуратуру Подольского района Киева через саботаж расследования и однобокий подход в деле о захвате общежития по улице Туровской в ​​Киеве со стороны ГНИ. По данным представителей проекта, в ведомстве зарегистрировано уголовное производство в отношении собственника здания, впрочем нет дела по злоумышленникам, которые самовольно занимают несколько этажей здания. В частности, речь идет о руководительнице ГФС Марине Твердохлеб.

Напомним, 14 марта подготовительное судебное заседание о захвате помещений общежития по улице Туровской в ​​Киеве перенесли.

По данным представителей проекта, в 1997 году пять этажей здания на Туровской принадлежали общежитию, а после 2000 года три этажа дома заняла ГНИ, людей выселили, два верхних этажа остались за обитателями общежития.

"Приходил юрист налоговой и объяснил, что пока не будет решения суда, они из здания выезжать не планируют", - рассказали активисты.

По данному факту уже открыто уголовное производство.

"Нам удалось пообщаться с заместителем главного прокурора района. Он отметил, что у них есть такое уголовное производство и они проверяют факты по нему, но отметил, что уже есть судебное производство в хозяйственном процессе, и они в ожидании, какое решение примет суд", - рассказали правозащитники.

"Это общежитие принадлежит Речном порту согласно правоустанавливающим документам, в частности, согласно акту права собственности от 1997. В начале 2000-х годов руководитель речного порта, превысив служебные полномочия, передал общежитие своим распоряжением в коммунальную собственность и киевская власть поселила в общежитие управление ГФС Подольского района. Однако в 2016 году появилась информация в Государственном реестре, по которому собственником является предприятие "Речной порт" на основе того же акта права собственности 1997 года.

Возник спор между Подольской РГА и Предприятием "Речной порт" - кто все же имеет право на владение общежитием. Кстати, на 1, 2, 3 этажах находится Налоговая Подольского района, а 4, 5 - приватизированные комнаты работников "Речного порта". Сейчас "Речной порт" хочет заселить своих работников в здание общежития, однако Подольская РГА и Налоговая препятствуют. В рамках этой ситуации было открыто уголовное производство относительно попыток рейдерского захвата общежитии "Речным портом". А Подольская прокуратура на данный процессуальный руководитель по данному делу ", - рассказали в "Стоп коррупции".