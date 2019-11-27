Задержанному замглаве Киевской городской таможни сообщили о подозрении: первые подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении задержанному заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому.

Об этом написало издание "Слово и дело" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Кроме Тупальского, о подозрении сообщили еще 9 лицам по делу возможных злоупотреблений на таможне.

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

"Задержанным вручили подозрения", – сказал собеседник издания.

Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о вручении подозрения Тупальскому и еще 9 людям.

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