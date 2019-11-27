Задержанному замглаве Киевской городской таможни сообщили о подозрении: первые подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении задержанному заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому.
Об этом написало издание "Слово и дело" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Кроме Тупальского, о подозрении сообщили еще 9 лицам по делу возможных злоупотреблений на таможне.
Сергей Тупальский и Вадим Альперин
"Задержанным вручили подозрения", – сказал собеседник издания.
Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о вручении подозрения Тупальскому и еще 9 людям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с нынешним главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С момента, когда Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 года Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, однако вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи в поимке "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление президента ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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