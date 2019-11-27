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29 ноября • обновлено в 11:59
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/ Криминал

Задержанному замглаве Киевской городской таможни сообщили о подозрении: первые подробности

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении задержанному заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому.

Об этом написало издание "Слово и дело" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Кроме Тупальского, о подозрении сообщили еще 9 лицам по делу возможных злоупотреблений на таможне.

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

"Задержанным вручили подозрения", – сказал собеседник издания.

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Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о вручении подозрения Тупальскому и еще 9 людям.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Персоны
Вадим Альперин Сергей Тупальский
Место
Украина Киев
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины Государственная фискальная служба Украины
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