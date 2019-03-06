Задержали с поличным: высокопоставленный киевский чиновник погорел на крупной взятке

В среду, 6 марта, заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали с поличным во время получения взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Она уточнила, что операция была проведена прокурорами ГПУ совместно с САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ.

Чиновник задержан за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

facebook.com/LarysaSargan

facebook.com/LarysaSargan

"Это лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема — Бучанского водохранилища (84 га), расположенный в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области", — написала Сарган.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.

facebook.com/LarysaSargan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновники на Киевщине —- первый заместитель мэра города и начальник общего отдела исполкома — попались на взяткев 30 тысяч долларов.

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