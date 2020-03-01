Пожар в отеле в поселке Чабаны под Киевом мог привести к взрыву автозаправочной станции "КЛО", расположенной поблизости.
Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, в момент пожара были сильные порывы ветра. "Была угроза попадания огня на АЗС", – рассказала она (для просмотра видео, проскролльте вниз).
Неофициально спасатели говорят, что в случае возгорания заправки существовал большой риск детонации подземных хранилищ с топливом.
Пожар в отеле под Киевом
По состоянию на 15:50 ликвидация пожара продолжалась. Жертв и пострадавших не было. Люди, которые на момент возгорания находились в отеле, сами покинули здание, рассказали спасатели.
Пожар в отеле под Киевом
Всего в ликвидации пожара участвовали 60 человек личного состава и 13 единиц техники.
Первые минуты после начала пожара
Вблизи отеля расположена АЗС
Существовала опасность перебрасывания огня на заправку
Установлено, что огонь вспыхнул на третьем этаже отельно-ресторанного комплекса "Чабаны" на площади 300 квадратных метров.
Пожар в отеле под Киевом
Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
Пожар в отеле под Киевом
Пожар в отеле под Киевом
Пожар в отеле под Киевом
Пожар в отеле под Киевом
Пожар в отеле под Киевом
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором были пассажиры.
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