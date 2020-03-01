Пожар в отеле в поселке Чабаны под Киевом мог привести к взрыву автозаправочной станции "КЛО", расположенной поблизости.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, в момент пожара были сильные порывы ветра. "Была угроза попадания огня на АЗС", – рассказала она (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Неофициально спасатели говорят, что в случае возгорания заправки существовал большой риск детонации подземных хранилищ с топливом.

Пожар в отеле под Киевом

По состоянию на 15:50 ликвидация пожара продолжалась. Жертв и пострадавших не было. Люди, которые на момент возгорания находились в отеле, сами покинули здание, рассказали спасатели.

Пожар в отеле под Киевом

Всего в ликвидации пожара участвовали 60 человек личного состава и 13 единиц техники.

Первые минуты после начала пожара

Вблизи отеля расположена АЗС

Существовала опасность перебрасывания огня на заправку

Установлено, что огонь вспыхнул на третьем этаже отельно-ресторанного комплекса "Чабаны" на площади 300 квадратных метров.

Пожар в отеле под Киевом

Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором были пассажиры.

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