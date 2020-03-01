Главная Новости
1 марта • обновлено в 16:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Появились подробности пожара в отеле возле АЗС под Киевом

5.7т
Читать материал на украинском

Пожар в отеле в поселке Чабаны под Киевом мог привести к взрыву автозаправочной станции "КЛО", расположенной поблизости.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, в момент пожара были сильные порывы ветра. "Была угроза попадания огня на АЗС", – рассказала она (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Неофициально спасатели говорят, что в случае возгорания заправки существовал большой риск детонации подземных хранилищ с топливом.

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

По состоянию на 15:50 ликвидация пожара продолжалась. Жертв и пострадавших не было. Люди, которые на момент возгорания находились в отеле, сами покинули здание, рассказали спасатели.

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Новости
Ребенок в школе впал в кому: появился новый поворот в истории ЧП в Киеве

Всего в ликвидации пожара участвовали 60 человек личного состава и 13 единиц техники.

Первые минуты после начала пожара

Первые минуты после начала пожара

Вблизи отеля расположена АЗС

Вблизи отеля расположена АЗС

Существовала опасность перебрасывания огня на заправку

Существовала опасность перебрасывания огня на заправку

Установлено, что огонь вспыхнул на третьем этаже отельно-ресторанного комплекса "Чабаны" на площади 300 квадратных метров.

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Пожар в отеле под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором были пассажиры.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пожар криминал
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Пожарные машины все старые советские ЗиЛы...В России таких машин даже в деревнях уже нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги