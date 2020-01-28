За плечами – десятки преступлений: в Киеве арестовали квартирного вора-рекордсмена

В Киеве арестовали квартирного вора-рекордсмена. Еще в 2018 году ему инкриминировали более 20 краж и около десятка грабежей и разбоев, впрочем, ему удалось выйти на свободу. А в этом году его уже задерживали трижды за одну неделю.

Об этом говорится в сюжете Эспрессо. Когда-то ему удалось выйти на свободу через год после задержания из-за того, что у него якобы были "проблемы со здоровьем" (чтобы посмотреть видео, дсокролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, подозреваемый совершал преступления рядом со своим местом жительства, ведь знал, где были видеокамеры, где кто жил.

В Киеве арестовали квартирного вора-рекордсмена

Так, в начале 2020 года мужчина ворвался в квартиру в Днепровском районе города и пытался совершить кражу, впрочем его задержали с поличным. Но потом мужчина представлял из себя больного и немощного, поэтому его отпустили под домашний арест.

Уже через несколько дней подозреваемый совершил вторую кражу уже в Дарницком районе, впрочем, суд вновь отпустил задержанного под домашний арест.

В тот же день мужчина совершил новое разбойное нападение. Он залез через балкон в квартиру пожилой женщины, когда она была дома, разбил ей лицо и угрожал расправой. Он забрал золото, банковские карты и наличные.

Оказалось, что в эту квартиру мужчина ворвался уже во второй раз. Подозреваемого оперативно задержали, а Днепровский суд взял его под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в метро пассажиры поймали и избили мужчину, который украл личные вещи у одного из пассажиров.

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