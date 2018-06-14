Взрыв автомобиля в Киеве: в полиции рассказали о ранении детей

В результате взрыва припаркованного автомобиля на ул. Чернобыльской в Киеве пострадали четверо детей в возрасте до 11 лет.

Как сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, все дети были госпитализированы, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

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"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - сказал он.

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Известно, что взрыв прогремел после обеда.

"В 16.42 в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева. Полицейские по прибытию на место выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов", - сказано в сообщении полиции.

По предварительным данным, четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет захотели поиграть в автомобиле и залезли в его салон, где они нашли предмет, который взорвался.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством полиции Киева, взрывотехники и несколько бригад врачей.

Аброськин добавил, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причастных к нему лиц.

По данным "Киев Оперативный", автомобиль "Волга", в котором прогремел взрыв, стоял припаркованным более двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14 июля в Киеве на ул. Чернобыльской взорвалось припаркованное авто.