Взрыв авто разведчика в Киеве: ГПУ сообщила о теракте

Взрыв автомобиля украинского разведчика в Киеве квалифицировали как попытку теракта. Пострадавший, который и пытался подложить взрывчатку, умер в больнице.

Его личность не установлена, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Около 3 часов 4 апреля в Киеве неизвестный попытался совершить теракт относительно сотрудника спецслужбы Украины путем минирования его авто. В результате детонации взрывчатки указанное лицо получило многочисленные повреждения разной степени тяжести", – отметили в ГПУ.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Перед смертью мужчина так и не пришел в сознание. По предварительной информации, подрывник мог входить в состав диверсионной группы.

Как писал OBOZREVATEL, на теле погибшего обнаружили характерные татуировки. По предварительным данным, он является гражданином одной из среднеазиатских стран.

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