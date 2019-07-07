Высадил обойму: в Киеве посреди улицы устроили стрельбу. Видеофакт

В воскресенье, 7 июля, в Киеве мужчина после конфликта со своими знакомыми начал стрелять по ним.

Как сообщает "Информатор", происшествие случилось на улице Василенко, 25 около 4:50.

Очевидцы рассказали, что в одной из квартир проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для выяснения отношений во двор вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

После он снова перезарядил обойму и снова начал стрелять. В результате одному из парней пуля угодила в ногу.

По приезду полиции, большая часть компании решила забежать обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия "скорой" увез друг на машине.

Полиция проводит расследование и устанавливает все детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева неизвестный открыл стрельбу возле супермаркета. Инцидент произошел на Бессарабской площади.

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