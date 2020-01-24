Вымогал $130 000 и угрожал убить: в Киеве задержали копа, которого восстановили на должности

В Киеве на вымогательстве 130 тысяч долларов у бизнесмена задержали полицейского с сообщником.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, предприниматель начал получать угрозы ему и семье с конца 2019 года.

Сперва злоумышленники прислали потерпевшему похоронный венок с угрозами. После они вымогали 50 тысяч долларов, угрожая тем, что бизнесмена "заказали" представители криминала. Спасти предпринимателя взялся его бывший водитель-охранник, который заявил, что может помочь. Однако как выяснило следствие, он и оказался тем самым вымогателем.

Задержание полицейского в Киеве

"Сотрудник полиции вместе с товарищем спланировал, организовал и принимал участие в вымогательстве. Его пособник уже был осужден за вымогательство, хулиганство и незаконный оборот оружия", – сообщили в полиции.

Установлено, что задержанный полицейский был уволен из Нацполиции за получение взятки. Но в 2020 году суд восстановил его на должности.

Задержание полицейского

"Полтора года назад "полицейского" уволили из рядов Национальной полиции за получение им взятки от нетрезвого водителя. На днях, по решению суда, его восстановлен на службе. Но в период восстановления в должности, как выяснилось, он продолжал заниматься преступной деятельностью", – сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, руководителя следственного подразделения одного из районных отделов Национальной полиции Житомирской области поймали на взятке.

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