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12 ноября • обновлено в 11:20
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/ Криминал

"Вы сгорите вместе со мной!" В Киеве мужчина устроил самоподжог

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В ночь на 12 ноября в Днепровском районе Киева, на улице Попудренко, 9а, мужчина зашел в зал игровых автоматов "Лото Золото" и устроил самоподжог.

Инцидент произошел около 04:30, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина зашел в зал игровых автоматов, где со словами "Сейчас вы сгорите вместе со мной" облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Пламя практически сразу же потушили и вызвали экстренные службы.

В Киеве мужчина устроил самоподжог

В Киеве мужчина устроил самоподжог

Информатор

Пострадавший получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась. Его госпитализировали в больницу. Мужчина был в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему приблизительно 25 лет.

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В момент поджога в заведении был лишь администратор и один посетитель. Никто из них не пострадал.

В Днепровском районе Киева мужчина зашел в зал игровых автоматов и устроил самоподжог

В Днепровском районе Киева мужчина зашел в зал игровых автоматов и устроил самоподжог

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде в четверг, 6 июня, военный пенсионер совершил самоподжог у Хозяйственного суда и областной прокуратуры. В результате мужчина получил 90% ожогов тела, его экстренно госпитализировали. А позже, 14 июня, в Бердичеве (Житомирская область) во время заседания городского совета частный предприниматель Владимир Синявский прямо в зале поджег себя в знак протеста.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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