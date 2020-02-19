"Всем все равно!" Защита потерпевших в ДТП с тещей Притулы заявила о торможении дела

Защита потерпевших в ДТП с тещей шоумена Сергея Притулы и депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынника – Лилией Сопельник – не знает о судьбе расследования, ей даже не дали ознакомиться с текстом подозрения.

В этом заверил адвокат потерпевших Юрий Сухов, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, дело скоро будет передано в суд. Поэтому с материалами должны ознакомиться сами пострадавшие.

"Я впервые от вас слышу. Нам вообще никто ничего не сообщает. Следователь пошел в отпуск, всем все равно", – заявил Сухов журналистам. По его словам, уже было подано адвокатское письмо в прокуратуру и генпрокурору Руслану Рябошапке, однако никто не ответил.

Защита потерпевших в ДТП с тещей Притулы заявила о торможении дела. Иллюстрация

В то же время адвокат Сопельник – Елена Сторожук заверила, что водитель по состоянию на 19 февраля находилась под ночным домашним арестом.

"Досудебное расследование завершено, с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие", – отметила она.

Впрочем, по словам Сухова, они не только не знают о судьбе расследования, их во второй раз даже не пригласили на суд, где рассматривалась мера пресечения для Сопельник.

"Такое впечатление, что вокруг дела полная тишина, и в таких условиях они хотят спустить его на тормоза. Мы даже еще не видели текста подозрения, от нас все скрывают. Но мы настаиваем на том, чтобы наказание для виновницы было реальным", – подчеркнул он.

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