"Всем все равно!" Защита потерпевших в ДТП с тещей Притулы заявила о торможении дела

Защита потерпевших в ДТП с тещей шоумена Сергея Притулы и депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынника – Лилией Сопельник – не знает о судьбе расследования, ей даже не дали ознакомиться с текстом подозрения.
В этом заверил адвокат потерпевших Юрий Сухов, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, дело скоро будет передано в суд. Поэтому с материалами должны ознакомиться сами пострадавшие.
"Я впервые от вас слышу. Нам вообще никто ничего не сообщает. Следователь пошел в отпуск, всем все равно", – заявил Сухов журналистам. По его словам, уже было подано адвокатское письмо в прокуратуру и генпрокурору Руслану Рябошапке, однако никто не ответил.
Защита потерпевших в ДТП с тещей Притулы заявила о торможении дела. Иллюстрация
В то же время адвокат Сопельник – Елена Сторожук заверила, что водитель по состоянию на 19 февраля находилась под ночным домашним арестом.
"Досудебное расследование завершено, с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие", – отметила она.
Впрочем, по словам Сухова, они не только не знают о судьбе расследования, их во второй раз даже не пригласили на суд, где рассматривалась мера пресечения для Сопельник.
"Такое впечатление, что вокруг дела полная тишина, и в таких условиях они хотят спустить его на тормоза. Мы даже еще не видели текста подозрения, от нас все скрывают. Но мы настаиваем на том, чтобы наказание для виновницы было реальным", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.
За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Хомутынника.
Пострадавший в ДТП 9-летний мальчик остался жив, его доставили в столичную детскую больницу "Охматдет".
Притула впервые прокомментировал аварию с участием своей тещи.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сопельник. Ей назначили домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00.
Пострадавших якобы обвинили в отказе рассматривать предложение о материальной помощи в лечении.
Между адвокатами Сопельник и пострадавших в резонансном ДТП вспыхнул спор из-за финансовой помощи.
Адвокат потерпевших заявил, что дело о ДТП с участием Сопельник могут спустить на тормоза.
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