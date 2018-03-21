Воруют данные: сеть возмутила история владелицы IPhone в Киеве

Жительнице Киева начали поступать звонки и СМС с угрозами от шантажистов через 1,5 месяца после того, как она сдала сломанный iPhone 6S в сервисный центр магазина "Цитрус" по условиям программы "Абсолютная Защита".

Как утверждает брат девушки Стас Графский на своей странице в Facebook, телефон был признан не подлежащим к восстановлению (достать данные или сбросить свои аккаунты, по словам специалистов службы, не было возможности). По договоренности телефон был сдан для “отправки на утилизацию в Китай”. Однако смартфон оказался в руках злоумышленников, которые требовали открыть им доступ к iCloud. В противном случае неизвестные угрожали разослать всем личные фото девушки, воспользоваться ее паспортными данными, которые находились на телефоне, и даже приехать к ней лично, так как знают о ней все.

"Я вышел на связь с шантажистами от имени сестры, и один из них проболтался, что давно работает с телефонами от "Цитруса" и от их партнера. Судя по его уверенной манере вести разговор, он шантажирует владельцев телефонов не впервые. И канал перепродажи телефонов, которые якобы уходят на утиль, в компании Цитрус налажен очень хорошо", – рассказывает мужчина.

facebook / Stas Grafskiy

По его словам, при обращении к руководством магазина с просьбой разобраться в ситуации, директор Виктор Чебернин "вел себя вызывающе и не показывал стремления содействовать в максимальном решении этой проблемы".

"Более того, данная ситуация не вызвала с его стороны никаких вопросов или хотя бы удивления. На следующий день Виктор Чебернин уже лично мне сообщил, что он связался со злоумышленниками (интересно, где он взял их контакты, если у сестры он их не спрашивал?), и вопрос решен. И в это же время неизвестные лица начали рассылку ее фотографий по ее контактам. Кроме того, начались звонки от шантажистов на мой номер телефона", – говорит Стас Графский.

facebook / Stas Grafskiy

Мужчина рассказывает, что после случившегося его сестра получила нервный срыв и находится в состоянии депрессии.

"Поведение и реакция руководства компании дают основание думать, что такие случаи происходят на регулярной основе. Более того, сотрудники компании сами ее и организовывают. Другого объяснения их действиям, вернее бездействию у меня нет. Мы уже подали заявление в полицию", – отметил Стас Графский.

facebook / Stas Grafskiy

Директор компании "Цитрус" Виталий Кузнецов в комментарии под постом в соцсети подтвердил, что телефон незаконно попал в руки шантажистов. К инциденту причастен один сотрудник магазина. А другие обвинения опровергает.

"Телефон, находившийся в сервисном центре, был несанкционированно изъят его сотрудником. Так как телефон был признан нерабочим, его пропажа не была выявлена вовремя. На неработающем телефоне хранилась неудаленная информация прежней владелицы. Нерадивый сотрудник продал телефон на запчасти на радио рынке в Днепре. После этого утопленный телефон был "восстановлен" предпринимателями с рынка и продан неизвестным лицам, которые оказались недобропорядочными гражданами и для снятия блокировки iCloud прибегли к низкоморальным действиям", – заявил он.

По словам Виталия Кузнецова, после обращения клиента усилиями департамента безопасности компания нашла точку продажи телефона на радиорынке и конечного пользователя устройства.

"На данный момент наша служба безопасности готова передать телефон его прежнему владельцу. Также, мы готовы предоставить следственным органам все данные о людях, которые применяли неправомерные действия к прежней владелице телефона", – говорит он.

Чтобы такие ситуации не повторялись в будущем, руководство компании оперативно утвердило новый регламент инвентаризации в сервисных центрах.

"Параллельно, мы начинаем проведение проверок всех торговых точек и сервисных центров на предмет исполнения более строгих правил и процедур. Я в лице компании уже возглавил дальнейший диалог с пострадавшим клиентом", – заявил Виталий Кузнецов.

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